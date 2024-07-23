Ворог просунувся в Україні на кількох напрямках, має успіх у Нью-Йорку: карти ISW

Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Донецькій областях. Значного тактичного успіху ворог досяг у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Геолокаційні кадри від 22 липня вказують на те, що війська РФ нещодавно незначно просунулися у Вовчанську.

Тим часом російські воєнкори стверджують, що сили РФ просунулися далі в межах Вовчанська, до 100 метрів у лісовому масиві на Захід від Синельникового та на північ від Стариці, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що війська РФ зберігають контроль лише над північною частиною Глибокого, хоча російське джерело стверджувало, що росіяни вибили ЗСУ з півночі та відновили контроль над більшою частиною населеного пункту. Інший російський воєнкор заявив, що Глибоке є оспорюваною "сірою зоною".

Також, за заявою Машовця, російська штурмова група зберігає позиції на агрегатному заводі в центрі Волчанська. ISW пише, що 21 і 22 липня росіяни продовжили наступальні дії в районі Глибокого та Вовчанська.

Російські блогери заявили, що ЗСУ контратакували в районі Глибокого та Вовчанська.

За повідомленням Харківської групи військ України, війська РФ перегруповують особовий склад та проводять у районі двох вищезгаданих населених пунктах розвідку за допомогою безпілотників, щоб підготуватися до майбутніх наступальних операцій.

Крім того, Харківське угруповання військ повідомило, що росіяни зараз перебувають в обороні в районі села Лук'янці.

Операція №2 - Луганська область

У понеділок, 22 липня, війська РФ продовжували наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але не досягли підтверджених успіхів.

За твердженнями російських воєнкорів, росіяни проводять зачистку на околицях Піщаного і просунулися на північ та захід від населеного пункту.

Аналітики пишуть, що окупанти продовжували наземні атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Глушківки, Колесниківки, Берестового та Стельмахівки;

на північний захід від Кремінної в районі Новосергіївки, Макіївки, Невського та Тернового;

на захід від Кремінної в районі Торського;

та на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 19 липня, росіяни досягли успіхів уздовж вулиці Незалежної в центральній частині Роздолівки (на південь від Сіверська).

Українські та російські джерела повідомили, що 22 липня війська РФ провели наземні атаки:

на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки, Виїмки та Спірного;

та на південь від Сіверська в районі Роздолівки та Переїзного.

Ворог 22 липня продовжував наступальні операції в районі Часового Яру, але не досяг ніяких підтверджених успіхів.

За твердженнями російських воєнкерів, сили РФ просунулися в районі каналу Сіверський Донець-Донбас у районі Калинівки, але ISW поки не спостерігав візуальних свідчень російських сил, які діють на західному березі каналу.

Нещодавно російські загарбники досягли значних тактичних успіхів у Нью-Йорку (на південь від Торецька).

Геолокаційні кадри від 22 липня показують, що сили РФ просунулися на південному заході Нью-Йорка до вулиці Єсеніна вздовж вулиць Декабристів та Льва Толстого.

Російські військові блогери стверджують, що росіяни просунулися в центрі Нью-Йорка до вулиці Горлівської, хоча ISW поки не спостерігав візуального підтвердження того, що російські діють так глибоко в населеному пункті.

Також воєнкори РФ стверджують, що росіяни просунулися на південний захід у Залізному та Північному (на південний схід від Нью-Йорка), але ISW також не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви.

Противник досяг незначних успіхів на північному заході та південному заході від Авдіївки і 22 липня продовжив наступальні операції на цьому напрямі.

Російські воєнкори стверджують, що росіяни просунулися на полях на північ від Новоолександрівки, на північних і західних околицях Прогресу, і на полях на схід від села Вовче, хоча ISW поки не бачив візуального підтвердження цих заяв.

Один із військових блогерів зазначив, що війська РФ намагаються вирівняти лінію фронту між Прогресом та Лозоватським.

Російський воєнккор стверджує, що нещодавно російські війська захопили Невельське (на південний захід від Авдіївки), але аналітики не бачили візуальних доказів того, що росіяни контролюють все селище.

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 22 липня, російські війська просунулися вздовж вулиць Слов'янської та Чкалова у західній частині Красногорівки (на захід від Донецька). Додаткові знімки того ж дня показують, що росіяни просунулися до Центральної вулиці у східній частині Максимільянівки (на південний захід від Донецька).

Крім того, війська РФ провели цього дня обмежені наземні атаки у районі кордону Донецької та Запорізької областей. І, як повідомляється, ворог інтенсивно бомбардує лінію фронту у цьому районі.

"Південна вісь"

У понеділок, 22 липня, позиційні бої продовжились на заході Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Бої 21 та 22 липня тривали:

біля Роботино;

на схід від Роботино біля Вербового;

на північ від Роботино біля Новоданилівки;

і на північний схід від Роботино біля Малої Токмачки.

У ці ж дні позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонської області, зокрема у районі Кринок. Але доведених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Російське джерело заявило, що війська РФ зачищають острови в районі Кринок і вже контролюють "деякий відсоток" із них. Але він не уточнив, на яких саме островах росіяни нині діють.