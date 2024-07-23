Враг продвинулся в Украине на нескольких направлениях, имеет успех в Нью-Йорке: карты ISW

Российские оккупационные войска имеют продвижение в Харьковской и Донецкой областях. Значительный тактический успех враг достиг в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Геолокационные кадры от 22 июля указывают на то, что войска РФ недавно незначительно продвинулись в Волчанске.

Тем временем российские военкоры утверждают, что силы РФ продвинулись дальше в пределах Волчанска, до 100 метров лесном массиве к Западу от Синельниково и к северу от Старицы, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что войска РФ сохраняют контроль только над северной часть Глубокого, хотя российский источник утверждал, что россияне выбили ВСУ из севера и восстановили контроль над большей частью населенного пункта. Другой российский военкор заявил, что Глубокое является оспариваемой "серой зоной".

Также по заявлению Машовца, российская штурмовая группа сохраняет позиции на агрегатном заводе в центре Волчанска. ISW пишет, что 21 и 22 июля россияне продолжили наступательный действия в районе Глубокого и Волчанска.

Российские блогеры заявили, что ВСУ контратаковали в районе Глубокого и Волчанска.

По сообщению Харьковской группы войск Украины, войска РФ перегруппировывают личный состав и проводят в районе двух вышеуказанных населенных пунктах разведку с помощью беспилотников, чтобы подготовиться к будущим наступательным операциям.

Кроме того, Харьковская группировка войск сообщила, что россияне сейчас находятся в обороне в районе села Лукьянцы.

Операция №2 - Луганская область

В понедельник, 22 июля, войска РФ продолжали наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились подтвержденных успехов.

По утверждениям российских военкоров, россияне проводят зачистку на окраинах Песчаного и продвинулись на север и запад от населенного пункта.

Аналитики пишут, что оккупанты продолжали наземные атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Глушковки, Колесниковки, Берестово и Стельмаховки;

к северо-западу от Кременной в районе Новосергиевки, Макеевки, Невского и Тернового;

к западу от Кременной в районе Торского;

и к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 19 июля, россияне добились успехов вдоль улицы Независимой в центральной части Раздоловки (к югу от Северска).

Украинские и российские источники сообщили, что 22 июля войска РФ провели наземные атаки:

к востоку от Северска в районе Верхнекаменского;

к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Даревки, Выемки и Спорного;

и к югу от Северска в районе Раздоловки и Переездного.

Враг 22 июля продолжал наступательные операции в районе Часового Яра, но не добился никаких подтвержденных успехов.

По утверждениям российских военкоров, силы РФ продвинулись в районе канала Северский Донец-Донбасс в районе Калиновки, но ISW пока не наблюдал визуальных свидетельств российских сил, действующих на западном берегу канала.

Недавно российские захватчики добились значительных тактических успехов в Нью-Йорке (к югу от Торецка).

Геолокационные кадры от 22 июля показывают, что силы РФ продвинулись на юго-западе Нью-Йорка до улицы Есенина вдоль улиц Декабристов и Льва Толстого.

Российские военные блогеры утверждают, россияне продвинулись в центре Нью-Йорка до улицы Горловской, хотя ISW пока не наблюдал визуального подтверждения того, что российские действуют так глубоко в населенном пункте.

Также военкоры РФ утверждают, что россияне продвинулись на юго-запад в Зализном и в Северном (к юго-востоку от Нью-Йорка), но ISW также не наблюдал визуального подтверждения этого заявления.

Противник добился незначительных успехов в северо-западу и юго-западу от Авдеевки и 22 июля продолжил наступательные операции на этом направлении.

Российские военкоры утверждают, что россияне продвинулись в полях к северу от Новоалександровки, на северных и западных окраинах Прогресса, и в полях к востоку от села Волчье, хотя ISW пока не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Один из военных блогеров отметил, что войска РФ пытаются выровнять линию фронта между Прогрессом и Лозоватским.

Российский военкор утверждает, что недавно российские войска захватили Невельское (к юго-западу от Авдеевки), но аналитики не видели визуальных доказательств того, что россияне контролируют весь поселок.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 22 июля, российские войска продвинулись вдоль улиц Славянской и Чкалова в западной части Красногоровки (к западу от Донецка). Дополнительные снимки того же дня показывают, что россияне продвинулись до улицы Центральной в восточной части Максимильяновки (к юго-западу от Донецка).

Кроме того, войска РФ провели в этот день ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей. И, как сообщается, враг интенсивно бомбит линию фронта в этом районе.

"Южная ось"

В понедельник, 22 июля, позиционные бои продолжились на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Бои 21 и 22 июля продолжались:

около Работино;

к востоку от Работино около Вербового;

к северу от Работино около Новоданиловки;

и к северо-востоку от Работино около Малой Токмачки.

В эти же дни позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области, в том числе в районе Крынок. Но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

Российский источник заявил, что войска РФ зачищают острова в районе Крынок и уже контролируют "некоторый процент" из них. Но он не уточнил, на каких именно островах россияне действуют в настоящее время.