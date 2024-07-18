Ворог просунувся у Харківській області та на Донбасі: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Аналітики повідомляють, що геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують удари ЗСУ по зайнятій Росією будівлі та російським силам у східній частині Сотницького Козачка. ISW не спостерігав додаткових кадрів військ РФ, які діють у селищі останніми днями. Інститут оцінює, що росіяни, ймовірно, не мають постійної присутності у населеному пункті.

У той же час, ворог має незначне просування на північ від Глибокого. Також згідно зі звітом, 16 та 17 липня ворог продовжував наступати під Глибоким та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Тихого.

За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, операція зі створення "зони безпеки" в Харківській області продовжуватиметься до успішного завершення операції російськими військами. Вірогідно, він має на увазі обіцянку Кремля зробити північ Харківської області "буферною зоною" для захисту російських прикордонних населених пунктів.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ просунулися в районі Куп'янська і Сватове на тлі атак, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

Уточнюється, що згідно з геолокаційними кадрами від 17 липня, війська РФ незначно просунулися в лісовій місцевості на північний захід від Кислівки (південний схід від Куп'янська). Крім того, кадри від 16 липня говорять про те, що ворог трохи просунувся на північний захід від Джерельного (на захід від Сватового).

Операція №3 - Донецька область

У вівторок, 16 липня, російські воїнкори повідомили, що війська РФ просунулися до південної околиці Переїзного (на південь від Сіверська), але ISW не помітили візуальних доказів.

Те саме стосується і заяв про нібито просування росіян біля Часового Яру.

Крім того, кілька російських воєнкерів стверджували, що війська РФ прорвали оборону ЗСУ на південний захід від Калинівки (північний схід від Часового Яру) і перетнули канал Сіверський Донець-Донбас на північ від Часового Яру. Інші ж казали, що росіяни просунулися до системи трубопроводів, що перетинають канал. Але візуальних підтверджень поки що не виявлено.

Нещодавно, 11 липня, український полковник, який воює в районі Часового Яру, повідомив, що війська РФ здебільшого проводять фронтальні атаки під керівництвом піхоти з неякісним мобілізованим персоналом. Також він зазначив, що для перевезення піхоти через втрати бронетехніки росіяни все частіше використовують легкі транспортні засоби подвійного призначення, такі як гольф-кари, квадроцикли та мотоцикли.

Водночас, згідно з геолокаційними кадрами від 16 липня, ЗСУ відновили позиції вздовж вітросмуги на південний схід від Нью-Йорка (на південь від Торецька). За словами одного з російських воєнкорів, українські сили утримують позиції у тій самій зоні вітросмуги.

Також він заявив, що росіяни просунулися до вулиці Кооперативна у південній частині Нью-Йорка, але ISW не бачив візуальних доказів цієї заяви.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що армія РФ просунулася до вітрозахисної смуги на північ від Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки).

Російські блогери стверджували, що росіяни захопили Лозоватське (на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Новоолександрівки) і просунулися у полях на північ від населеного пункту. Проте, в Інституті вивчення війни не спостерігали візуального підтвердження російських військ, що діють у Лозоватському у цей час.

Також воєнкори РФ стверджували, що росіяни зайняли нові позиції в центральній частині Новоселівки першої (на північний захід від Авдіївки) і просуваються на захід у межах населеного пункту, але ISW не спостерігав підтвердження цих заяв.

17 липня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Російські та українські джерела повідомляли про бої, що продовжуються, на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки та Парасковіївки.

Російські війська значно просунулися до важливої наземної лінії зв'язку (НЛЗ) у районі Вугледару (на південний захід від Донецька). Але ці успіхи, найімовірніше, відбулися не за останні 24 години.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 17 липня, але, ймовірно, зроблених раніше в липні, видно, як російський бронетранспортер швидко просувається вітрозахисною смугою до точки поблизу траси Т0524 Мар'їнка-Вугледар на південний схід від Водяного і північного сходу від Вугледару, приблизно у п'яти кілометрах від раніше оціненої лінії фронту. Швидкість і легкість просування машини дозволяють припустити, що російські сили, ймовірно, займають додаткові позиції в польових районах на схід від Вугледару і могли забезпечити прикриття машини в міру її просування.

На наявних у вільному доступі супутникових знімках від 14 липня видно ще кілька знищених, ймовірно, російських транспортних засобів уздовж тієї ж вітрозахисної смуги поблизу траси T0524 на південний схід від Водяного, що ще раз підтверджує, що російські сили просунулися в цьому районі. Російські воєнкори почали розповсюджувати та обговорювати ці кадри лише 17 липня, що дозволяє припустити, що до 17 липня вони не поширювалися у російському інформаційному просторі.

Російські джерела вже давно, з 2022 року, наголошують, що головним тактичним завданням у районі Вугледару для РФ є перекриття дороги Т0524 та порушення руху українських GLOC до Вугледару.

17 липня російський блогер заявив, що російські сили, ймовірно, посилять атаки на південь від Костянтинівки (близько 10 км на північний схід від Водяного вздовж дороги Т0524) для підтримки цієї тактичної мети. Генштаб ЗСУ повідомив, що 17 липня російські сили провели наземні атаки як у районі Костянтинівки, так і в районі Водяного.

У районі кордону Донецької та Запорізької областей 17 липня значної активності не було.

"Південна вісь"

17 липня позиційні бої на заході Запорізької області продовжилися, але змін на лінії фронту не було.

Російські та українські війська вели позиційні бої в районі Роботино, на північний схід від Роботино в районі Малої Токмачки та на північний захід від Роботино в районі Новоандріївки.

Російський воєнкор 17 липня заявив, що активність українських дронів на Запорізькому напрямку знизилася після того, як російські війська завдали удару по групі українських операторів безпілотників у районі Малої Токмачки.





17 липня російські джерела заявили, що ЗСУ відійшли з позицій у Кринках на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча ISW не отримала підтвердження цим заявам.

Український Генштаб повідомив про позиційні бої на східному березі Херсонської області, у тому числі в околиці Козачих Лагерів (на захід від Кринок), 16 і 17 липня.

17 липня російський військор заявив, що російські та українські війська продовжують вести бої із застосуванням стрілецької зброї на невказаних островах у дельті річки Дніпро.