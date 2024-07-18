Враг продвинулся в Харьковской области и на Донбассе: карты ISW

Российские оккупационные войска продвинулись на севере Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой областях. В то же время, ВСУ вернули утраченные позиции в районе Торецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики сообщают, что геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают удары ВСУ по занятому Россией зданию и российским силам в восточной части Сотницкого Козачка. ISW не наблюдал дополнительных кадров войск РФ, действующих в поселке в последние дни. Институт оценивает, что россияне, вероятно, не имеют постоянного присутствия в населенном пункте.
В то же время, враг имеет незначительное продвижение к северу от Глубокого. Также согласно отчету, 16 и 17 июля враг продолжать наступать под Глубоким и к северу-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, операция по созданию "зоны безопасности" в Харьковской области продолжается будет продолжаться до успешного завершения операции российскими войсками. Вероятно, он имеет ввиду обещание Кремля сделать север Харьковской области "буферной зоной" для защиты российских приграничных населенных пунктов.
Войска РФ продвинулись в районе Купянска и Сватово на фоне продолжающихся атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
Уточняется, что согласно геолокационным кадрам от 17 июля, войска РФ незначительно продвинулись в лесной местности к северо-западу от Кисловки (юго-востоку от Купянска). Кроме того, кадры от 16 июля говорят о том, что враг незначительно продвинулся к северо-западу от Джерельного (к западу от Сватово).
Во вторник, 16 июля, российские военкоры сообщили, что войска РФ продвинулись к южной окраине Перездного (южнее Северска), но ISW не заметили визуальных доказательств.
Тоже самое касается и заявлений о якобы продвижении россиян около Часового Яра.
Кроме того, несколько российских военкоров утверждали, что войска РФ прорвали оборону ВСУ к юго-западу от Калиновки (северо-востоку от Часового Яра) и пересекли канал Северский Донец-Донбасс к северу от Часового Яра. Другие же говорили, что россияне продвинулись к системе трубопроводов, пересекающих канал. Но визуальных подтверждений пока не обнаружено.
Недавно, 11 июля, украинский полковник воюющий в районе Часового Яра, сообщил, что войска РФ в основном проводят фронтальные атаки под руководством пехоты с некачественным мобилизованным персоналом. Также он отметил, что для перевозки пехоты из-за потерь бронетехники россияне все чаще используют легкие транспортные средства двойного назначения, такие как гольф-кары, квадроциклы и мотоциклы.
В то же время, согласно геолокационным кадрам от 16 июля, ВСУ восстановили позиции вдоль ветрополосы к юго-востоку от Нью-Йорка (к югу от Торецка). По словам одного из российских военкоров, украинские силы удерживают позиции в той же зоне ветрополосы.
Также он заявил, что россияне продвинулись до улицы Кооперативной в южной части Нью-Йорка, но ISW не видел визуальных доказательств этого заявления.
Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, что армия РФ продвинулась к ветрозащитной полосе к северу от Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки).
Российские блогеры утверждали, что россияне захватили Лозоватское (к северо-западу от Авдеевки и к юго-западу от Новоалександровки) и продвинулись в полях к северу от населенного пункта. Однако, в Институте изучения войны не наблюдали визуального подтверждения российских войск, действующих в Лозоватском в это время.
Также военкоры РФ утверждали, что россияне заняли новые позиции в центральной части Новоселовки первой (к северо-западу от Авдеевки) и продвигаются на запад в пределах населенного пункта, но ISW не наблюдал подтверждения этих заявлений.
17 июля российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к западу и юго-западу от города Донецка, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Российские и украинские источники сообщали о продолжающихся боях к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также к юго-западу от Донецка в районе Константиновки и Парасковиевки.
Российские войска значительно продвинулись к важной наземной линии связи (НЛС) в районе Угледара (к юго-западу от Донецка). Но эти успехи, скорее всего, произошли не за последние 24 часа.
На геолокационных кадрах, опубликованных 17 июля, но, вероятно, сделанных ранее в июле, видно, как российский бронетранспортер быстро продвигается по ветрозащитной полосе до точки вблизи трассы Т0524 Марьинка-Угледар к юго-востоку от Водяного и северо-востоку от Угледара, примерно в пяти километрах от ранее оцененной линии фронта. Скорость и легкость продвижения машины позволяют предположить, что российские силы, вероятно, занимают дополнительные позиции в полевых районах к востоку от Угледара и могли обеспечить прикрытие для машины по мере ее продвижения.
На имеющихся в свободном доступе спутниковых снимках от 14 июля видны еще несколько уничтоженных, вероятно, российских транспортных средств вдоль той же ветрозащитной полосы вблизи трассы T0524 к юго-востоку от Водяного, что еще раз подтверждает, что российские силы продвинулись в этом районе. Российские военкоры начали распространять и обсуждать эти кадры только 17 июля, что позволяет предположить, что до 17 июля они не распространялись в российском информационном пространстве.
Российские источники уже давно, с 2022 года, подчеркивают, что главной тактической задачей в районе Угледара для РФ является перекрытие дороги Т0524 и нарушение движения украинских GLOC в Угледар.
17 июля российский блогер заявил, что российские силы, вероятно, усилят атаки к югу от Константиновки (около 10 км к северо-востоку от Водяного вдоль дороги Т0524) для поддержки этой тактической цели. Генштаб ВСУ сообщил, что 17 июля российские силы провели наземные атаки как в районе Константиновки, так и в районе Водяного.
В районе границы Донецкой и Запорожской областей 17 июля значительной активности не наблюдалось.
17 июля позиционные бои на западе Запорожской области продолжились, но подтверждающих изменений на линии фронта не было.
Российские и украинские войска вели позиционные бои в районе Работино, северо-восточнее Работино в районе Малой Токмачки и северо-западнее Работино в районе Новоандреевки.
Российский военкор 17 июля заявил, что активность украинских дронов на Запорожском направлении снизилась после того, как российские войска нанесли удар по группе украинских операторов беспилотников в районе Малой Токмачки.
17 июля российские источники заявили, что ВСУ отошли с позиций в Крынках на восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя ISW не получила подтверждения этим заявлениям.
Украинский Генштаб сообщил о продолжающихся позиционных боях на восточном берегу Херсонской области, в том числе в окрестности Козачьих Лахерей (к западу от Крынок), 16 и 17 июля.
17 июля российский военкор заявил, что российские и украинские войска продолжают вести бои с применением стрелкового оружия на неуказанных островах в дельте реки Днепр.
Напомним, что согласно вечернему отчету Генштаба ВСУ от 17 июля, враг на протяжении суток концентрировал усилия на Покровском и Торецком направлениях. На обоих произошло по 24 боевых столкновений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.