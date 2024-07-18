Ворог концентрував зусилля на Покровському і Торецькому напрямках, - Генштаб

Протягом доби, 17 липня, російська армія концентрувала свої зусилля на Покровському і Торецькому напрямках. На обидвох станом на вечір, 22:00, відбулось по 24 бойових зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ у Telegram.

Ворожі обстріли

У відомстві поінформували, що протягом доби ворог завдав по позиціях українських військ 43 авіаудари (застосувавши 58 КАБів), 605 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив 3230 обстрілів.

Ситуація на фронтах

З початку доби на фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку відбито 16 атак противника. 11 з них - біля Глибокого, інші - в районі Вовчанська. Станом на зараз, з початку доби, загарбники втратили 94 військовослужбовця вбитими та пораненими. Окрім того, знищено і пошкоджено 13 артсистем, чотири автомобіля, бойову броньовану машину та дві одиниці спецтехніки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак окупантів в районах Піщаного, Берестового, Андріївки та Синьківки.

На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано шість безуспішних спроб противника просунутись у напрямках Греківки, Макіївки, Тернів та Торського.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали втрат при семи спробах штурму позицій ЗСУ поблизу Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до чотирьох. Триває бій біля Андріївки, інші атаки відбито. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку вже зупинено 23 атаки російських терористів, один бій ще триває. Всі зусилля ворог сьогодні направив у райони Північного та Нью-Йорка.

"Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження їх наступального потенціалу", - зазначили у Генштабі.

Як і в попередню добу, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники здійснили 24 спроби витіснити українських захисників із займаних позицій. Концентрували зусилля біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

"Дорого заплатив ворог за сьогоднішню активність. За уточненою інформацією, російський агресор сумарно втратив 304 особи убитими та пораненими. Знищено БТР і БМП окупантів, гармату, чотири мотоцикли, МТ-ЛБ та п’ять автомобілів. Крім того, ще вісім артсистем, одна БМП та 15 автомобілів зазнали значних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку відбулося 12 ворожих атак поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Красногорівки. Триває бій біля останньої, а всі інші спроби противника просунутись вперед зупинено. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Костянтинівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку підрозділи українських військ відбивали 7 атак противника на напрямках Вербове - Мала Токмачка та Нестерянка - Новоандріївка. Шість атак відбито, ще одна - триває. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку підрозділи ЗСУ відбили 3 атаки противника на лівобережжі Дніпра.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

У відомстві наголосили, що воїни ЗСУ відслідковують пересування ворожих підрозділів та ефективно застосовують засоби вогневого ураження.

"Сьогодні слід відзначити воїнів 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», які впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають агресору відчутних втрат", - резюмували у Гештабі ЗСУ.

