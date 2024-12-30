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Колаборанти просять у Кремля рятувальників через дефіцит кадрів в окупації, - ЦНС

Фото: існує дві причини, чому стався дефіцит кадрів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Колаборанти на окупованих територіях України зіткнулися з проблемою. Вони просять Кремль надати рятівників, оскільки на місцях їх не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Інформаційний ресурс зазначив два ключових моменти, чому так сталося. По-перше, головною проблемою є небажання місцевих працювати зі зрадниками. По-друге, більшість кваліфікованих кадрів залишили регіон, або відмовляються працювати у державному секторі. Таким чином, ворог відчуває дефіцит кадрів і вимушений завозити людей ж Росії.

На цей раз колаборанти вкотре дали запит Кремлю щодо працівників МНС, який категорично не вистачає на захоплених територіях. Тому окупаційні адміністрації розраховують на прибуття рятувальників з Росії на ротаційній основі.

Нагадаємо, днями стало відомо, сто колаборанти в окупованій частині Запорізької областей визнали, що в регіоні існує дефіцит лікарів. Проблему навіть не допомагає розв'язати надання житла фахівцем із РФ.

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