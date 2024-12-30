Колаборанти просять у Кремля рятувальників через дефіцит кадрів в окупації, - ЦНС

Колаборанти на окупованих територіях України зіткнулися з проблемою. Вони просять Кремль надати рятівників, оскільки на місцях їх не вистачає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Інформаційний ресурс зазначив два ключових моменти, чому так сталося. По-перше, головною проблемою є небажання місцевих працювати зі зрадниками. По-друге, більшість кваліфікованих кадрів залишили регіон, або відмовляються працювати у державному секторі. Таким чином, ворог відчуває дефіцит кадрів і вимушений завозити людей ж Росії.
На цей раз колаборанти вкотре дали запит Кремлю щодо працівників МНС, який категорично не вистачає на захоплених територіях. Тому окупаційні адміністрації розраховують на прибуття рятувальників з Росії на ротаційній основі.
Нагадаємо, днями стало відомо, сто колаборанти в окупованій частині Запорізької областей визнали, що в регіоні існує дефіцит лікарів. Проблему навіть не допомагає розв'язати надання житла фахівцем із РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.