Колаборанти просять у Кремля рятувальників через дефіцит кадрів в окупації, - ЦНС

Інформаційний ресурс зазначив два ключових моменти, чому так сталося. По-перше, головною проблемою є небажання місцевих працювати зі зрадниками. По-друге, більшість кваліфікованих кадрів залишили регіон, або відмовляються працювати у державному секторі. Таким чином, ворог відчуває дефіцит кадрів і вимушений завозити людей ж Росії.

На цей раз колаборанти вкотре дали запит Кремлю щодо працівників МНС, який категорично не вистачає на захоплених територіях. Тому окупаційні адміністрації розраховують на прибуття рятувальників з Росії на ротаційній основі.