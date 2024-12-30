Информационный ресурс отметил два ключевых момента, почему так произошло. Во-первых, главной проблемой является нежелание местных работать с предателями. Во-вторых, большинство квалифицированных кадров покинули регион, либо отказываются работать в государственном секторе. Таким образом, враг испытывает дефицит кадров и вынужден завозить людей из России.

На этот раз коллаборанты в очередной раз дали запрос Кремлю по работникам МЧС, которых категорически не хватает на захваченных территориях. Поэтому оккупационные администрации рассчитывают на прибытие спасателей из России на ротационной основе.