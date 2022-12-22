Ворог продовжує штурми: оновлена ситуація на фронтах

Яка ситуація на фронтах

На кордоні - ситуація без змін.

На Сватівському напрямку - тривають позиційні бої.

Бахмутський відтинок - уточнено ситуацію на східній околиці Бахмута. Тривають дуже тяжкі бої за Опитне. Ворог розпочав доволі масовані атаки в районі Курдюмівки та Озарянівки за підтримки артилерії та танків.

Авдіївський відтинок - у районі Авдіївки ворог намагається "накачати" живою силою одне з місць для спроби прорватися.

"Ворог наносить артилерійські удари по центральній вулиці Мар'їнки, що свідчить про те, що йому не вдалося захопити центр. Кіборги Мар'янки стоять... Ворог продовжує штурми Невельського, трапляються випадки, коли попередня мала група ще досі жива, а їй на підмогу вже йде ще одна", - йдеться у повідомленні.

Запорізький відтинок - без змін.

Таврійський відтинок - без змін.