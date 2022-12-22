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Ворог продовжує штурми: оновлена ситуація на фронтах

Наслідки обстрілу с. Лукаші, Броварського району (фото: facebook/MNSKOB)
Автор: Світлана Мащенко

Станом на кінець доби 21 грудня найзапекліші бої з російським ворогом тривають на Авдіївському і Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу DeepState.

Яка ситуація на фронтах

На кордоні - ситуація без змін.

На Сватівському напрямку - тривають позиційні бої.

Бахмутський відтинок - уточнено ситуацію на східній околиці Бахмута. Тривають дуже тяжкі бої за Опитне. Ворог розпочав доволі масовані атаки в районі Курдюмівки та Озарянівки за підтримки артилерії та танків.

Авдіївський відтинок - у районі Авдіївки ворог намагається "накачати" живою силою одне з місць для спроби прорватися.

"Ворог наносить артилерійські удари по центральній вулиці Мар'їнки, що свідчить про те, що йому не вдалося захопити центр. Кіборги Мар'янки стоять... Ворог продовжує штурми Невельського, трапляються випадки, коли попередня мала група ще досі жива, а їй на підмогу вже йде ще одна", - йдеться у повідомленні.

Запорізький відтинок - без змін.

Таврійський відтинок - без змін.

Зазначимо, що на зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена президент України заявив, що наша країна продовжуватиме роботу над посиленням безпеки власного повітряного простору. В цьому питанні одну з головних ролей можуть відіграти системи ППО Patriot.

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