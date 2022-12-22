Ми донесли Байдену, що хочемо отримати більше батарей Patriot, - Зеленський

Україна продовжуватиме роботу над посиленням безпеки власного повітряного простору. В цьому питанні одну з головних ролей можуть відіграти системи ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з Джо Байденом.

Український лідер розповів, а що ж буде після Patriot. "Після Patriot ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли б отримати Patriot", - сказав Зеленський. До слова, глава США не вважає передачу Україні ЗРК Patriot ескалацією війни.