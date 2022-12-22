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Враг продолжает штурмы: обновленная ситуация на фронтах

Последствия обстрела с. Лукаши, Броварского района (фото: facebook/MNSKOB)
Автор: Светлана Мащенко

По состоянию на конец дня 21 декабря самые ожесточенные бои с российским врагом продолжаются на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту DeepState.

Какая ситуация на фронтах

На границе – ситуация без изменений.

На Сватовском направлении – продолжаются позиционные бои.

Бахмутский отрезок – уточнена ситуация на восточной окраине Бахмута. Продолжаются очень тяжелые бои за Опытное. Враг начал массированные атаки в районе Курдюмовки и Озаряновки при поддержке артиллерии и танков.

Авдеевский отрезок – в районе Авдеевки враг пытается "накачать" живой силой одно из мест для попытки прорваться.

"Враг наносит артиллерийские удары по центральной улице Марьинки, что свидетельствует о том, что ему не удалось захватить центр. Киборги Марьянки стоят... Враг продолжает штурмы Невельского, бывают случаи, когда предыдущая малая группа еще жива, а ей на помощь уже идет еще одна", – говорится в сообщении.

Запорожский отрезок – без изменений.

Таврический отрезок – без изменений.

Отметим, что на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена президент Украины заявил, что наша страна будет продолжать работу по усилению безопасности собственного воздушного пространства. В этом вопросе одну из главных ролей могут сыграть системы ПВО Patriot.

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