Враг продолжает штурмы: обновленная ситуация на фронтах

Какая ситуация на фронтах

На границе – ситуация без изменений.

На Сватовском направлении – продолжаются позиционные бои.

Бахмутский отрезок – уточнена ситуация на восточной окраине Бахмута. Продолжаются очень тяжелые бои за Опытное. Враг начал массированные атаки в районе Курдюмовки и Озаряновки при поддержке артиллерии и танков.

Авдеевский отрезок – в районе Авдеевки враг пытается "накачать" живой силой одно из мест для попытки прорваться.

"Враг наносит артиллерийские удары по центральной улице Марьинки, что свидетельствует о том, что ему не удалось захватить центр. Киборги Марьянки стоят... Враг продолжает штурмы Невельского, бывают случаи, когда предыдущая малая группа еще жива, а ей на помощь уже идет еще одна", – говорится в сообщении.

Запорожский отрезок – без изменений.

Таврический отрезок – без изменений.