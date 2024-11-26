Ворог пошкодив електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль: названі наслідки атаки

У Тернополі після нічної повітряної атаки з боку російських окупантів на місцеву енергетичну інфраструктуру тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. У місті відновлюють роботу пунктів обігріву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Тернопільського міського голови Сергія Надала.
Зазначається, що через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль".
Крім того, у багатоквартирних будинках не працюватимуть ліфти до повного відновлення електропостачання в місті.
"Прохання до тернополян не користуватися в тих будинках, де електрика є. Можуть бути перебої", - зазначив мер Тернополя.
Мер зазначає, що можливо буде низький тиск. Та додав, що у місті запускатимуть генератори.
За оновленою інформацією, о 7.00 централізоване водопостачання повинне відновитися в усіх споживачів у Тернополі.
Також повідомляється, що індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватимуть до будинків напряму.
Школи та дитячі садки у Тернополі сьогодні будуть працювати у звичайному режимі.
"Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів". - розповів Надал.
Медичні заклади у Тернополі працюють у звичайному режимі. Зазначається, що у разі потреби заклади забезпечені генераторами.
У Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на заміну вийдуть на маршрути автобуси.
"Замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту", - розповів Надал.
У Тернополі знову працюватимуть пункти обігріву. Вони відкриються з 08.00 за адресами:
Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки із застосуванням ударних безпілотників цієї ночі у Тернополі прогриміли вибухи.
Після цього місто частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням.
Загалом повітряна тривога у Тернопільській області тривала близько п'яти годин.
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