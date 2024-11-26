Ворог пошкодив електроінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль: названі наслідки атаки

Зазначається, що через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль".

Ситуація зі світлом, теплом і водою

"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше", - йдеться в заяві Надала.

Крім того, у багатоквартирних будинках не працюватимуть ліфти до повного відновлення електропостачання в місті.

"Прохання до тернополян не користуватися в тих будинках, де електрика є. Можуть бути перебої", - зазначив мер Тернополя.

Працівники комунального підприємства "Тернопільводоканал" поступово відновлюють централізоване водопостачання у місті.

Мер зазначає, що можливо буде низький тиск. Та додав, що у місті запускатимуть генератори.

За оновленою інформацією, о 7.00 централізоване водопостачання повинне відновитися в усіх споживачів у Тернополі.

Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі.

Що стосується теплопостачання, то більшість котелень - функціонують. За словами Надала, за потреби "їх робота також підтримуватиметься генераторами".

Також повідомляється, що індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватимуть до будинків напряму.

Заклади освіти та медустанови

Школи та дитячі садки у Тернополі сьогодні будуть працювати у звичайному режимі.

"Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів". - розповів Надал.

Медичні заклади у Тернополі працюють у звичайному режимі. Зазначається, що у разі потреби заклади забезпечені генераторами.

Транспорт

У Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на заміну вийдуть на маршрути автобуси.

"Замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту", - розповів Надал.

Пункти обігріву

У Тернополі знову працюватимуть пункти обігріву. Вони відкриються з 08.00 за адресами:

вул. Миколи Лисенка, 8 - Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг),

просп. Злуки, 45 - КП "Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка",

Привокзальний майдан, 1 - вокзал станції "Тернопіль",

вул. Федьковича.11 - КЗ "Дитячий - юнацький пластовий центр".

Атака "Шахедів" на Тернопіль

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки із застосуванням ударних безпілотників цієї ночі у Тернополі прогриміли вибухи.

Після цього місто частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням.

Загалом повітряна тривога у Тернопільській області тривала близько п'яти годин.