Враг повредил электроинфраструктуру, которая питает Тернополь: названы последствия атаки

В Тернополе после ночной воздушной атаки со стороны российских оккупантов на местную энергетическую инфраструктуру продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В городе возобновляют работу пунктов обогрева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Тернопольського городского головы Сергея Надала.
Отмечается, что из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь".
Кроме того, в многоквартирных домах не будут работать лифты до полного восстановления электроснабжения в городе.
"Просьба к тернополянам не пользоваться в тех домах, где есть электричество. Могут быть перебои", - отметил мэр Тернополя.
Глава мэр отмечает, что, возможно, будет низкое давление. Он добавил, что в городе будут запускать генераторы.
По обновленной информации, с 7.00 централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей в Тернополе.
Также сообщается, что индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло станут подавать в дома напрямую.
Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.
"Те, у которых нет централизованного электроснабжения, будут работать с генераторов", - рассказал Надал.
Медицинские учреждения в Тернополе работают в обычном режиме. Отмечается, что в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами.
В Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену выйдут на маршруты автобусы.
"Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта", - рассказал Надал.
В Тернополе снова будут работать пункты обогрева. Они откроются с 08:00 по адресам:
Ранее сообщалось, что во время массированной атаки с применением ударных беспилотников этой ночью в Тернополе прогремели взрывы.
После этого город частично был обесточен. Сообщалось также о перебоях с водоснабжением.
В общей сложности воздушная тревога в Тернопольской области длилась около пяти часов.
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