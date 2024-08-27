Ворог почав другу хвилю захоплення майна українців, які виїхали з окупації, - ЦНС

Для того, аби захопити майно українців, "які покинули регіон через окупацію", або ж шантажем змусити їх повернутись - російські окупанти формують списки відповідного житла.

Ворог погрожує захопити майно в разі не переоформлення документів відповідно до законодавства країни-агресора Російської Федерації.

"Допомагати їм в цьому мають працівники комунальних служб та голови ОСББ, які подаватимуть перелік квартир, які порожні чи там проживають не власники, на перевірку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Центр національного спротиву закликав в надалі повідомляти про тих, хто працює на окупантів. Анонімність звернень гарантують.