Враг начал вторую волну захвата имущества уехавших из оккупации украинцев, - ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях Украины начали новую волну обнаружения так называемого "бесхозяйственного имущества". Речь идет о жилье уехавших из оккупации украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
Для того, чтобы захватить имущество украинцев, "которые покинули регион из-за оккупации", либо шантажом заставить их вернуться - российские оккупанты формируют списки соответствующего жилья.
Враг угрожает захватить имущество в случае непереоформления документов в соответствии с законодательством страны-агрессора Российской Федерации.
"Помогать им в этом должны работники коммунальных служб и главы ОСМД, которые будут предоставлять перечень квартир, которые пусты или проживают не владельцы, на проверку", - говорится в сообщении.
Кроме того, Центр национального сопротивления призвал и и дальше сообщать о техЮ кто работает на оккупантов. Анонимность обращений гарантируют.
Отметим, в июле стало известно о том, что коллаборанты во временно оккупированной Херсонской области создали фонд "безхозного" жилья. Его цель состоит в том, чтобы отобрать недвижимость у их законных владельцев. Критерием для пополнение фонда является отсутствие хозяев дома на протяжении нескольких месяцев.
Также мы писали, что у россиян в оккупированной Херсонской области есть еще одна схема по захвату жилья. В частности, для этого врагу достаточно признать дом аварийным. В ЦНС сообщали, что потерять жилье могут даже те, кто оформил право собственности на недвижимость по российскому законодательству
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