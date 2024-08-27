Враг начал вторую волну захвата имущества уехавших из оккупации украинцев, - ЦНС

Отметим, в июле стало известно о том, что коллаборанты во временно оккупированной Херсонской области создали фонд "безхозного" жилья. Его цель состоит в том, чтобы отобрать недвижимость у их законных владельцев. Критерием для пополнение фонда является отсутствие хозяев дома на протяжении нескольких месяцев.

Также мы писали, что у россиян в оккупированной Херсонской области есть еще одна схема по захвату жилья. В частности, для этого врагу достаточно признать дом аварийным. В ЦНС сообщали, что потерять жилье могут даже те, кто оформил право собственности на недвижимость по российскому законодательству

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