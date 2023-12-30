ua en ru
Сб, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг начал активно использовать дроны-камикадзе. Какая ситуация на Таврическом направлении

Суббота 30 декабря 2023 12:02
UA EN RU
Враг начал активно использовать дроны-камикадзе. Какая ситуация на Таврическом направлении Фото: Какая ситуация на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы начали активно использовать дроны-камикадзе на Таврическом направлении. Потери врага составили более 450 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 16 авиаударов и 12 ракетных ударов;
  • провел 40 боевых столкновений;
  • совершил 876 артобстрелов.

"Оккупанты в течение последних трех дней активно используют дроны-камикдзе и пытаются удерживать показатель их боевого применения на уровне около 100 единиц в сутки", - рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В частности, как отметил Штупун, россияне уменьшили активность артиллерии.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

"Он (натиск врага, - ред.) стабильно тяжелый. Впрочем, в последние три дня уменьшилось количество атак, потому что враг продолжает активно действовать большими группами и количеством бронетехники", - пояснил Штупун.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.

Шахтерское направление

Оккупанты наступательных действий не вели.

Запорожское направление

Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага составили 463 человека. Также наши воины уничтожили 64 единицы военной техники россиян, в частности:

  • 8 танков;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 2 СПГ (АГС);
  • 29 БпЛА;
  • 7 автомобилей.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 358 270 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Силы обороны нанесли удар по военным объектам в РФ более 70 дронами, - источники
Силы обороны нанесли удар по военным объектам в РФ более 70 дронами, - источники
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес