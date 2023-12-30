Враг начал активно использовать дроны-камикадзе. Какая ситуация на Таврическом направлении

Российские террористы начали активно использовать дроны-камикадзе на Таврическом направлении. Потери врага составили более 450 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

нанес 16 авиаударов и 12 ракетных ударов;

провел 40 боевых столкновений;

совершил 876 артобстрелов.

"Оккупанты в течение последних трех дней активно используют дроны-камикдзе и пытаются удерживать показатель их боевого применения на уровне около 100 единиц в сутки", - рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В частности, как отметил Штупун, россияне уменьшили активность артиллерии.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

"Он (натиск врага, - ред.) стабильно тяжелый. Впрочем, в последние три дня уменьшилось количество атак, потому что враг продолжает активно действовать большими группами и количеством бронетехники", - пояснил Штупун.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.

Шахтерское направление

Оккупанты наступательных действий не вели.

Запорожское направление

Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага составили 463 человека. Также наши воины уничтожили 64 единицы военной техники россиян, в частности:

8 танков;

12 ББМ;

6 артсистем;

2 СПГ (АГС);

29 БпЛА;

7 автомобилей.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 358 270 военных.