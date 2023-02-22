Замість енергетики. Ігнат заявив, що влітку росіяни можуть обрати інші цілі для обстрілів

За його словами, Україна вже змогла пережити весняний і літній періоди війни минулого року. Окрім цього взимку українці змогли адаптуватись до наслідків обстрілів.

"Щодо масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, то зрозуміло, українська енергетика вже адаптувалася до такого протистояння з ворогом, швидко мобілізуючи бригади й відновлюючи пошкодження. Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав він.

Ігнат припустив, що влітку "нічого не зміниться" окрім того, що росіяни матимуть проблеми з особовим складом. Він розповів, що мобілізованих необхідно навчати, при цьому втрати РФ за місяць прирівнюються за кількістю особового складу збройних сил середньої європейської країни.

Речник порадив українцям бути готовими до нових обстрілів важливих об'єктів. Він мав на увазі транспортну інфраструктуру та гідротехнічні споруди

"Тому Повітряним силам слід посилюватись і очікувати якнайшвидшого повернення наших воїнів з навчань. А разом із ними й на прибуття засобів ППО/ПРО, таких як ЗРК SAMP/T та Patriot. Це саме те, що нам потрібно проти балістики та окремих видів крилатих ракет, таких як Х-22. І захищати ними пріоритетні напрямки від ударів, зокрема, балістичними ракетами", - підкреслив він.