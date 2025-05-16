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"Ворог підступний": у Сумах пояснили незвичайні заходи через загрозу ударів

П'ятниця 16 травня 2025 00:28
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"Ворог підступний": у Сумах пояснили незвичайні заходи через загрозу ударів Ілюстративне фото: у Сумах пояснили незвичайні обмеження через загрозу ударів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні у Сумах через загрозу ракетних ударів вводились обмеження на пересування ключовими вулицями міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, сьогодні у місті були введені превентивні дії для того, щоб не допустити катастрофічної шкоди від подальших дій Росії.

"Отримавши оперативні дані від розвідки про можливий ракетний удар ворога по одній із локацій у Сумах, ми публічно та оперативно поінформували людей про потенційну загрозу. До роботи були залучені всі необхідні екстрені служби", - зазначив Григоров.

Станом на 22:20 15 травня у місті обмеження знято, рух відновлено.

"Але важливо завжди памʼятати, що ворог підступний і загроза ракетних атак залишається досить високою", - зауважили в ОВА.

Раніше сьогодні влада Сум уже попереджала містян про можливі атаки, які планують завдати росіяни по місту. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Удар РФ по Сумах 14 травня

Варто нагадати, що вчора, 14 травня, під час тривоги через загрозу балістики в Сумах прогримів вибух.

Пізніше в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав внаслідок удару російських військ по об'єкту промислової інфраструктури. У Сумській ОВА також повідомили, що внаслідок обстрілу загинули три людини, ще дев'ять - поранені.

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