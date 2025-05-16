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"Враг коварный": в Сумах объяснили необычные меры из-за угрозы ударов

Пятница 16 мая 2025 00:28
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"Враг коварный": в Сумах объяснили необычные меры из-за угрозы ударов Иллюстративное фото: в Сумах объяснили необычные ограничения из-за угрозы ударов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сегодня в Сумах из-за угрозы ракетных ударов вводились ограничения на передвижение по ключевым улицам города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

По словам начальника Сумской ОГА Олега Григорова, сегодня в городе были введены превентивные действия для того, чтобы не допустить катастрофического ущерба от дальнейших действий России.

"Получив оперативные данные от разведки о возможном ракетном ударе врага по одной из локаций в Сумах, мы публично и оперативно проинформировали людей о потенциальной угрозе. К работе были привлечены все необходимые экстренные службы", - отметил Григоров.

По состоянию на 22:20 15 мая в городе ограничения сняты, движение восстановлено.

"Но важно всегда помнить, что враг коварен и угроза ракетных атак остается достаточно высокой", - отметили в ОГА.

Ранее сегодня власти Сум уже предупреждали горожан о возможных атаках, которые планируют нанести россияне по городу. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Удар РФ по Сумах 14 мая

Стоит напомнить, что вчера, 14 мая, во время тревоги из-за угрозы баллистики в Сумах прогремел взрыв.

Позже и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел в результате удара российских войск по объекту промышленной инфраструктуры. В Сумской ОГА также сообщили, что в результате обстрела погибли три человека, еще девять - ранены.

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