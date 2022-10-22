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Ворог підняв ставки. У Резнікова відреагували на удари по електростанціях

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація підняла ставки у війні проти України, знищивши електростанції та об'єкти водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони.

"Одна крилата ракета, запущена Росією по житловому будинку, здатна знищити десятки мирних жителів. Що неодноразово доводить агресор. Але цього недостатньо для їхнього політичного лідерства. Противник підняв ставки, знищивши напередодні зими електростанції та об'єкти водопостачання", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що противник розраховує на загибель тисяч українців від холоду.

"Але ворог так нічого і не зрозумів про спротив українського народу", - додали у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, раніше у президента Володимира Зеленського назвали мету російських ударів по критичній інфраструктурі України. На думку Михайла Подоляка, противник намагається спровокувати нову хвилю біженців до європейських країн.

Тільки за сьогодні Росія випустила 36 ракет, але більшу частину з них вдалося збити.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України