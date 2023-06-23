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Ворог передбачає напрямки пересувань ЗСУ, його не можна недооцінювати, - Сирський

Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутними військами (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти передбачають напрямки пересувань наших воїнів після чого будують там потужну оборону. Ворога не можна недооцінювати.

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна на його інтерв'ю The Guardian.

За словами командувача Сухопутними військами, Росія продовжує наступальні дії в районі Кремінної Луганської області, а у вівторок були важкі бої в Серебрянському лісі, на кордоні з Донецькою областю. Зокрема, Росія, після теракту на Каховській ГЕС, перекинула 83 десантно-штурмову бригаду до Бахмута.

В підсумку, як відзначив Сирський, росіяни намагаються перехопити ініціативу, у зв'язку з чим ситуація на фронті є дійсно складною.

"Ми не повинні недооцінювати ворога. Ворог передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрямки наших пересувань і вибудовує там потужну оборону, яку досить важко прорвати", - додав командувач.

Контрнаступ ЗСУ

Українські воїни розпочали контрнаступ ще на початку червня. З того моменту нашим військовим вдалось звільнити від російських окупантів 8 населених пунктів в Донецькій та Запорізькій областях.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, просування солдатів на фронті не проходить швидко, водночас наступ ЗСУ восени минулого року теж розпочинався подібним чином.

За словами міністра оборони Ганна Маляр, давати оцінку контрнаступу поки що рано.

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