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Ворог у пастці. Окупанти не можуть вийти з Бахмута, - Маляр

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Контрнаступ українських сил під Бахмутом триває, а окупанти опинилися у пастці. Російська загарбники не можуть вийти з Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, українські захисники просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку.

"Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть", - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що поблизу населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка тривають запеклі бої. Як зазначила Маляр, ЗСУ на вказаному напрямку просуваються, там є успіхи.

скриншот deepstatemap.live

Бої у районі Бахмута

Нагадаємо, Бахмут довгі місяці залишався епіцентром бойових дій на сході України. З кінця травня українські захисники активізували наступальні дії на флангах Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський раніше пояснював, що ЗСУ можуть взяти Бахмут в оперативне оточення. Це унеможливить перебування окупантів у місті.

За даними аналітиків ISW, українські сили мають успіх на південному фланзі Бахмутського напрямку і витіснили російські війська в районі Кліщіївки.

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