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Враг в ловушке. Оккупанты не могут выйти из Бахмута, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Контрнаступление украинских сил под Бахмутом продолжается, а оккупанты оказались в ловушке. Российские захватчики не могут выйти из Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские защитники продвигаются на южном фланге Бахмутского направления.

"Там мы двигаемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут", - сказала Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что вблизи населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка продолжаются ожесточенные бои. Как отметила Маляр, ВСУ на указанном направлении продвигаются, там есть успехи.

скриншот deepstatemap.live

Бои в районе Бахмута

Напомним, Бахмут долгие месяцы оставался эпицентром боевых действий на востоке Украины. С конца мая украинские защитники активизировали наступательные действия на флангах Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее объяснял, что ВСУ могут взять Бахмут в оперативное окружение. Это исключит возможность пребывания оккупантов в городе.

По данным аналитиков ISW, украинские силы имеют успехи на южном фланге Бахмутского направления и вытеснили российские войска в районе Клищеевки.

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