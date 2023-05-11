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Ворог у паніці. На півдні окупанти розпорошують зусилля на кілька напрямків, - Гуменюк

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти перебувають у паніці перед контрнаступом ЗСУ і, не розуміючи, звідки очікувати основного удару, розпорошують зусилля на кілька напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Їхня паніка проглядається і полягає в тому, що вони не знають, з якого напрямку очікувати максимальної сили удару, і саме тому розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрямок, і на Херсонський", - сказала Гуменюк.

За її словами, на Херсонському напрямку ситуація досить напружена, окупанти продовжують обстріли населених пунктів, хоч і відчувають відтиснення з боку Сил оборони, а також "намагаються займати позиції дуже обережно, тому що почуваються неспокійно в цій смузі, над якою ми працюємо".

"Дуже щільно проводять мінування від урізу води лівого берега вглиб, намагаючись забезпечити собі нездатність для Сил оборони подолати річкову перепону і подальший суходіл. Таким чином вони (окупанти, - ред.) намагаються захиститись", - розповіла речниця.

Вона наголосила, що "евакуація" загарбниками мирного населення на цих напрямках є "підтвердженням, що вони намагаються облаштувати той самий рубіж оборони, на який мають певні сподівання".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська вже змінили тактику і думають про оборону окупованих територій. Українські сили натомість хочуть перехопити ініціативу, що вже свідчить про іншу хвилю війни.

Додамо, за даними британської розвідки, російські військові продовжують проявляти активність у Донецькій області. Окупанти намагаються просунутися на чотирьох напрямках, але українські бійці стримують їх.

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