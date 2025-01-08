Ворог особливо активний на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти чотири рази здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська. В районі Вовчанська точаться бої.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Шість ворожих атак тривають до цього часу.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак позицій українців поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилися, ще три - тривають дотепер.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.

На Краматорському напрямку загарбники завдавали авіаударів по Васюківці, Привіллю, Марковому та Никифорівці, скинули при цьому сім КАБів.

На Торецькому напрямку ворог зосередив свої наступальні зусилля в районах Торецька та Диліївки, де відбулося п’ять боєзіткнень, на даний час точиться бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка. Сили оборони стримують натиск, на цей час відбили 21 атаку противника, п’ять боєзіткнень - тривають дотепер. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією сьогодні вже відбито 18 з 25 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник десять разів йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя. На даний час тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти завдали авіаудару некерованими ракетами по Кам’янському.

У Курській області за сьогодні українські захисники відбили 16 ворожих атак, шість боєзіткнень продовжуються.