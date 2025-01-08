Враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза осуществляли штурмы оборонительных рубежей украинского войска. В районе Волчанска идут бои.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки. Шесть вражеских атак продолжаются до сих пор.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак позиций украинцев вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились, еще три - продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении захватчики наносили авиаудары по Васюковке, Приволье, Марково и Никифоровке, сбросили при этом семь КАБов.

На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецка и Дилиевки, где произошло пять боестолкновений, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка. Силы обороны сдерживают натиск, на это время отбили 21 атаку противника, пять боестолкновений - продолжаются до сих пор. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового на Кураховском направлении. По уточненной информации сегодня уже отбито 18 из 25 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времовском направлении противник десять раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми ракетами по Каменскому.

В Курской области за сегодня украинские защитники отбили 16 вражеских атак, шесть боестолкновений продолжаются.