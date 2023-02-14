Ворог обстріляв станцію медичної допомоги у Бериславі: є руйнування та поранений

Російські війська 14 лютого завдали удару по Бериславу. Ворожі снаряди потрапили до станції медичної допомоги, внаслідок чого є руйнування та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Легкі поранення отримав водій "швидкої". Чоловіка поранило уламками скла, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Внаслідок атаки на станції є руйнування, також пошкоджено автомобілі медиків.

"Чергова мета російської артилерії - станція швидкої допомоги в Бериславі. Це вже друга медустанова, яку за добу обстріляли окупанти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора росіяни 54 рази обстріляли Херсон та область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та залізничну колію, також двоє людей загинули.

Також повідомлялося, що у Херсоні під обстріл потрапило місцеве підприємство. Внаслідок атаки є руйнування та загиблий.

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