Враг обстрелял станцию медицинской помощи в Бериславе: есть разрушения и раненый

Российские войска 14 февраля нанесли удар по Бериславу. Вражеские снаряды попали в станцию медицинской помощи, вследствие чего есть разрушения и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

Легкие ранения получил водитель "скорой". Мужчину ранило обломками стекла, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вследствие атаки на станции есть разрушения, также повреждены автомобили медиков.

"Очередная цель русской артиллерии – станция скорой помощи в Бериславе. Это уже второе медучреждение, которое за сегодняшние сутки обстреляли оккупанты", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне 54 раза обстреляли Херсон и область. Вражеские снаряды повредили дома и ж/д-колию, также два человека погибли.

Также сообщалось, что в Херсоне под обстрел попало местное предприятие. Вследствие атаки есть разрушения и погибший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.