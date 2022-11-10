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Враг обстрелял из РСЗО Никопольский район: какие последствия

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Днепропетровская область, Четверг 10 ноября 2022 07:58
Враг обстрелял из РСЗО Никопольский район: какие последствия Фото: Враг обстрелял из РСЗО Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью 10 ноября обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Россияне попали по трем громадам - Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской.

В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома.

Враг обстрелял из РСЗО Никопольский район: какие последствияВ результате обстрела пострадала женщина / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.

Вражеские снаряды повлекли за собой пожар на частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.

Враг обстрелял из РСЗО Никопольский район: какие последствияИз-за атаки возник пожар в частном подворье / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах обошлось без пострадавших. В Красногригорьевской громаде повреждены дома и электросети.

Напомним, прошлой ночью россияне нанесли массированный удар иранскими дронами по Днепропетровской области, четыре человека пострадали.

8 ноября оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район.

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