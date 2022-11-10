Враг обстрелял из РСЗО Никопольский район: какие последствия

Российские оккупанты ночью 10 ноября обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Россияне попали по трем громадам - Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской.

В Никополе пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома.

В результате обстрела пострадала женщина / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач.

Вражеские снаряды повлекли за собой пожар на частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.

Из-за атаки возник пожар в частном подворье / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах обошлось без пострадавших. В Красногригорьевской громаде повреждены дома и электросети.

Напомним, прошлой ночью россияне нанесли массированный удар иранскими дронами по Днепропетровской области, четыре человека пострадали.

8 ноября оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.