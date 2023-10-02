Ворог обстріляв понад 10 міст і сіл у Донецькій області на добу: є загиблі та поранені

Правоохоронці зазначили, що протягом доби війська РФ завдали 22 удари по цивільному населенню в Донецькій області, застосовуючи для атак авіацію, ЗРК "С-300", безпілотники, РСЗВ "Смерч" та "Град", артилерію та танки.

Поліцейські задокументували наслідки російської агресії у регіоні.

Так, внаслідок ворожих ударів було пошкоджено 53 цивільні об'єкти: 35 житлових будинків, дитсадок, підприємства, господарські будівлі, автомобілі, ЛЕП.

В Авдіївці внаслідок ракетного обстрілу загинула людина.

У Торському внаслідок ворожої атаки також є жертва серед цивільного населення.

На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу "ФАБ-250", внаслідок чого пошкодження отримали 2 багатоквартирні будинки та підприємство.

По селу Кіндратівка противник завдав ракетного удару. Поранення отримали 4 особи, серед яких 17-річна дитина. Було зруйновано 16 приватних будинків.

У селі Нове внаслідок російського обстрілу зі "Смерчів" було поранено мирного жителя.

Внаслідок удару із ЗРК "С-300" по Олександро-Калиновому було пошкоджено багатоквартирний будинок та 8 приватних будинків. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського обстрілу по населених пунктах Донецької області (фото: npu.gov.ua)

"Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - розповіли правоохоронці.

У Донецькій області за допомогою поліції евакуйовано ще 44 особи, з початку обов'язкової евакуації – 91 153 особи, серед них 11 626 – діти, 4 140 – люди з інвалідністю.

Російські обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше в Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що нещодавно окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку, внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років.

Також повідомлялося, що перед цим росіяни з танків і за допомогою авіабомб атакували північ Донецької області. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, були й поранені.