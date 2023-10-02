Враг обстрелял более 10 городов и сел в Донецкой области в сутки: есть погибшие и раненые

Правоохранители отметили, что в течение суток войска РФ нанесли 22 удара по гражданскому населению в Донецкой области, применяя для атак авиацию, ЗРК "С-300", беспилотники, РСЗО "Смерч" и "Град", артиллерию и танки.

Полицейские задокументировали последствия российской агрессии в регионе.

Так, вследствие вражеских ударов были повреждены 53 гражданских объекта: 35 жилых домов, детсад, предприятия, хозяйственные постройки, автомобили, ЛЭП.

В Авдеевке в результате ракетных обстрелов погиб человек.

В Торском в результате вражеской атаки также есть жертва среди гражданского населения.

На Константиновку оккупанты сбросили авиабомбу "ФАБ-250", в результате чего повреждения получили 2 многоквартирных дома и предприятие.

По селу Кондратовка противник нанес ракетный удар. Ранения получили 4 человека, среди которых 17-летний ребенок. Были разрушены 16 частных домов.

В селе Новое вследствие российского обстрела из "Смерчей" был ранен мирный житель.

В результате удара из ЗРК "С-300" по Александро-Калиновому были повреждены многоквартирный дом и 8 частных домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Последствия российских обстрелов по населенным пунктам Донецкой области (фото: npu.gov.ua)

"Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - рассказали правоохранители.

В Донецкой области с помощью полиции эвакуированы еще 44 человека, с начала обязательной эвакуации - 91 153 человека, среди них 11 626 - дети, 4 140 - люди с инвалидностью.

Российские обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Ранее в Донецкой областной прокуратуре сообщали, что недавно оккупанты бросили авиабомбы на Константиновку, в результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет.

Также сообщалось, что пред этим россияне из танков и с помощью авиабомб атаковали север Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, были раненые.