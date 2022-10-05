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Ворог обстріляв Нікопольський район: постраждали ліцеї, церква та база відпочинку

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Дніпропетровська область, Середа 05 жовтня 2022 08:13
Ворог обстріляв Нікопольський район: постраждали ліцеї, церква та база відпочинку Фото: ворог обстріляв Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі обстріляли Нікопольський район на Дніпровщині. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 постраждали.

Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

Ворог обстріляв Нікопольський район: постраждали ліцеї, церква та база відпочинку

У Нікополі обстрілом пошкодили базу відпочинку.

Ворог обстріляв Нікопольський район: постраждали ліцеї, церква та база відпочинку

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 4 жовтня також атакували Дніпропетровську область. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

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Дніпропетровська область
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