Ворог обстріляв Нікопольський район: постраждали ліцеї, церква та база відпочинку

Російські окупанти вночі обстріляли Нікопольський район на Дніпровщині. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 постраждали.

Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

У Нікополі обстрілом пошкодили базу відпочинку.

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 4 жовтня також атакували Дніпропетровську область. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

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