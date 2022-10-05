Враг обстрелял Никопольский район: пострадали лицеи, церковь и база отдыха

Российские оккупанты ночью обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Красногригорьевской громаде два дома уничтожены, до 20 пострадали.

Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.

В Никополе обстрелом повредили базу отдыха.

В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 октября также атаковали Днепропетровскую область. Были зафиксированы 6 вражеских обстрелов.

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