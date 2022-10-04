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Окупанти вночі з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область: є поранені

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Вівторок 04 жовтня 2022 08:10
Окупанти вночі з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область: є поранені Фото: Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 4 жовтня атакували Дніпропетровську область. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що загарбники завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах.

"Найбільше постраждав Нікополь.Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Поранені четверо чоловіків - 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні", - розповів Резніченко.

Він також вказав, що були понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири.

Місто лишилося без води - пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 родин - без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають.

Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. Попередньо, без постраждалих.

У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум’я загасили. Люди неушкоджені.

Нагадаємо, росіяни вночі 4 жовтня обстріляли Харків. Унаслідок атаки по двох районах міста загинула місцева мешканка.

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