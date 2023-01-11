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Враг обстрелял Курахово и ударил ракетами по Лиману: в ОВА показали последствия

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Донецкая область, Среда 11 января 2023 12:18
Враг обстрелял Курахово и ударил ракетами по Лиману: в ОВА показали последствия Фото: враг обстрелял Курахово и ударил ракетами по Лиману (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз массированно обстреляли населенные пункты Донецкой области. В частности, враг атаковал Курахово и Лиман, применив артиллерию, а также ракеты типа С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По словам Кириленко, на Донецком направлении снова больше всего пострадала Кураховская община.

"В Курахово враг попал в предприятие - повреждена техника и гараж. В Кураховке есть прямое попадание в частный дом и 2-этажку, еще 3 дома частично повреждены - информацию о пострадавших устанавливаем", - рассказал он.

Также хаотические обстрелы ночью продолжались в Авдеевке, а к утру россияне совершили 2 артобстрела и нанесли ракетный удар.

Кроме того, на Лисичанском направлении поздно ночью россияне ударили из С-300 по школе в Лимане. Обошлось без жертв.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке (Донецкая область). Они атаковали частный сектор.

Также 9 января сообщалось, что оккупанты обстреляли Константиновку и Кураховку.

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