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Ворог обстріляв Куп'янський район Харківської області, поранено цивільного

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару по селу Кругляківка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару було поранено цивільного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як пише Синєгубов, протягом минулої доби росіяни обстріляли прифронтові та прикордонні населені пункти:

  • Харківського;
  • Куп'янського;
  • Чугуївського районів області.

Зокрема, під вогнем перебували населені пункти:

  • Червона Зоря;
  • Ветеринарне;
  • Козача Лопань;
  • Огірцеве;
  • Гатище;
  • Красне Перше;
  • Дворічна;
  • Масютівка;
  • Кислівка;
  • Берестове;
  • інші.

"У селі Кругляківка Куп'янського району поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік", - пише голова ОВА,

Як відзначив Синєгубов, в місті Південне Харківської області 7-річний хлопчик отримав поранення та був госпіталізований через вибух знайденого ним патрону.

Ситуація в Харківській області

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти захопили частину територій регіону. Вже восени минулого року наші воїни звільнили майже всю область. Після цього ворог почав регулярно обстрілювати прикордонні міста, села, а також завдавати ударів по самому Харкову.

Наприклад, під час нещодавнього обстрілу Вовчанська постраждала 58-річна місцева жителька. Також були пошкоджені домоволодіння.

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