Враг обстрелял Купянский район Харьковской области, ранен гражданский

Как пишет Синегубов, за прошедшие сутки россияне обстреляли прифронтовые и пограничные населенные пункты:

Харьковского;

Купянского;

Чугуевского районов области.

В частности, под огнем находились населенные пункты:

Красная Заря;

Ветеринарное;

Казачья Лопань;

Огурцово;

Даль;

Красное Первое;

Двухлетняя;

Масютовка;

Кисловка;

Берестово;

другие.

"В селе Кругляковка Купянского района ранение получил 49-летний гражданский мужчина", - пишет глава ОВА,

Как отметил Синегубов, в городе Южное Харьковской области 7-летний мальчик получил ранение и был госпитализирован из-за взрыва найденного им патрона.

Ситуация в Харьковской области

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили часть территорий региона. Уже осенью прошлого года наши воины освободили почти всю область. После этого враг начал регулярно обстреливать пограничные города, деревни, а также наносить удары по самому Харькову.

К примеру, во время недавнего обстрела Волчанская пострадала 58-летняя местная жительница. Также были повреждены домовладения.