Враг обстрелял Купянский район Харьковской области, ранен гражданский

Российские оккупанты нанесли удар по селу Кругляковка Купянского района Харьковской области. В результате удара был ранен гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Как пишет Синегубов, за прошедшие сутки россияне обстреляли прифронтовые и пограничные населенные пункты:
В частности, под огнем находились населенные пункты:
"В селе Кругляковка Купянского района ранение получил 49-летний гражданский мужчина", - пишет глава ОВА,
Как отметил Синегубов, в городе Южное Харьковской области 7-летний мальчик получил ранение и был госпитализирован из-за взрыва найденного им патрона.
В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили часть территорий региона. Уже осенью прошлого года наши воины освободили почти всю область. После этого враг начал регулярно обстреливать пограничные города, деревни, а также наносить удары по самому Харькову.
К примеру, во время недавнего обстрела Волчанская пострадала 58-летняя местная жительница. Также были повреждены домовладения.
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