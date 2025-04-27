Ворог обстріляв Дніпропетровську область: пошкоджені 15 будинків, поранена жінка

Обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, минулої ночі також Дніпро, Павлоград та інші міста Дніпропетровської області зазнали дронової атаки з боку російських загарбників. Через обстріли загинула людина і постраждала дівчинка, були пожежі.

За словами глави ОВА, у Павлограді в результаті дронових ударів загинув чоловік, а також постраждала 14-річна дівчина. Чиновник додав, що дитина перебуває під наглядом лікарів.

Крім того, у Павлограді були пошкоджені два багатоквартирні будинки, також сталося займання в одній з будівель.

Також були руйнування в Павлоградському районі у Вербківській громаді через удар БПЛА - там ворог влучив по сільгосппідприємству. В результаті обстрілу загинули 500 голів свійської тварини.

У Дніпрі через нічну російську атаку у семи багатоповерхівках вибило щонайменше 150 вікон. Було пошкоджено й контактну мережу тролейбуса, але її швидко полагодили.

Крім того, вже вранці росіяни вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю. У місті були пошкоджені 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Обійшлося без постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.