Враг обстрелял Днепропетровскую область: повреждены 15 домов, ранена женщина

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, минувшей ночью также Днепр, Павлоград и другие города Днепропетровской области подверглись дроновой атаке со стороны российских захватчиков. Из-за обстрелов погиб человек и пострадала девочка, были пожары.

По словам главы ОГА, в Павлограде в результате дроновых ударов погиб мужчина, а также пострадала 14-летняя девушка. Чиновник добавил, что ребенок находится под наблюдением врачей.

Кроме того, в Павлограде были повреждены два многоквартирных дома, также произошло возгорание в одном из зданий.

Также были разрушения в Павлоградском районе в Вербковской громаде из-за удара БПЛА - там враг попал по сельхозпредприятию. В результате обстрела погибли 500 голов домашнего животного.

В Днепре из-за ночной российской атаки в семи многоэтажках выбило не менее 150 окон. Была повреждена и контактная сеть троллейбуса, но ее быстро починили.

Кроме того, уже утром россияне ударили из РСЗО "Град" по Никополю. В городе были повреждены 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Обошлось без пострадавших.

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