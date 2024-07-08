Ворог наростив зусилля на Лиманському напрямку, ЗСУ зірвали плани РФ біля Часового Яру

У військовому командуванні представили звіт щодо оперативної обстановки на різних напрямках станом на 22.00 7 липня.

Російські обстріли

Російські окупанти протягом доби завдали по території України 1 ракетний удар, застосувавши 2 ракети, та 68 авіаційних ударів, задіявши 90 КАБів.

Крім цього, загарбники використали для ураження 362 дрони-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник 3 рази проводив штурми неподалік населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Українські воїни зупинили всі штурмові дії агресора.

На Куп'янському напрямку ворог 10 разів атакував позиції ЗСУ у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. 6 атак противника було успішно відбито, ще 4 бої продовжуються.

Протягом доби ворог наростив зусилля на Лиманському напрямку. Окупанти атакували там 14 разів неподалік Невського, Греківки, Макіївки та Тернів. Силами оборони України було відбито 12 атак, ще 2 - тривають. У Генштабі додали, що ворожі втрати наразі уточнюються.

На Сіверському напрямку загарбники 2 рази намагалися просунутися в районі Верхньокам'янського. Всі зусилля потіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій зазнали невдачі.

На Краматорському напрямку відбулося 4 безуспішних атаки противника. Українські захисники впевнено зірвали плани росіян неподалік Калинівки, Григорівки та Часового Яру, йдеться у звіті Генштабу.

На Покровському напрямку фіксувалася найбільша активність з боку російських окупантів. Від початку цієї доби ворог 45 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Зазначається, що 10 боєзіткнень досі тривають.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 273 окупанта, 91 з них - безповоротно, знищено одну БМП-1, літак Су-25, два ворожих автомобіля. Крім цього, пошкоджено ще дві гаубиці, один танк і одну БМП-2", - розповіли в Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

У Генштабі повідомили, що противник зазнав невдачі на Времівському напрямку. Так ворог здійснив 8 безуспішних наступальних дій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку всі зусилля загарбницьких військ потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій також зазнали невдачі.