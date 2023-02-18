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Ворог намагався накопичити сили для штурму біля Бахмута, але зазнав втрат: відео удару ЗСУ

Фото: ЗСУ не дали окупантам підготуватись до штурму біля Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час ведення розвідки на бахмутському напрямку оператори ССО України помітили рух ворога. Окупанти старанно збирали сили для штурму, українські військові завдали удару по скупченню росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Ось так виглядає марна спроба ворога накопичитися на передових рубежах своєї оборони задля подальшого штурму наших позицій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ССО, в результаті було знищено щонайменше 7 російських окупантів.

"Серед них: кулеметник, радист, спостерігач з приладом нічного бачення та штурмова група. Зазнавши втрат противник відійшов", - констатували в спецназі.

Як повідомлялось, за даними на ранок суботи, 18 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 1010 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 142270 військових. Крім того, ЗСУ знищили дві ППО та три БПЛА.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ.

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