Ворог намагається штурмувати Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ утримують фронт, - Тарнавський

За словами Тарнавського, росіяни обстрілюють житлові будинки в Авдіївці й хочуть продавити оборону наших воїнів, щоб оточити населений пункт.

"Сили оборони тримають фронт і дають гідну відсіч. Штурмові спроби ворога розбиваються. Наші воїни завдають росіянам відчутних втрат", - пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія"

Наразі в Авдіївці залишаються близько 2 тисяч цивільних, які відмовляють покидати місто. Люди проживають в підвалах. Ворог тим часом обстрілює магазини, центри надання допомоги й комунальні підприємства.

"В Авдіївці відсутнє світло, вода та тепло вже майже рік. Востаннє світло було 14 травня 2022 року", - додав Тарнавський.

Фото: Ворог намагається штурмувати Авдіївку та Мар'їнку, ЗСУ утримують фронт (t.me/otarnavskiy)