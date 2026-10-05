Ворог намагається пришвидшити реактивні "Шахеди", - експерт

Два контури протидії

За словами Храпчинського, перший контур ППО - це рішення, яке допомагає захиститися від загрози вже зараз. Таким рішенням стали дрони-перехоплювачі FPV-типу.

Другий контур - стратегічне рішення, яке дозволить протидіяти й наступним ітераціям модернізації засобів повітряного нападу.

Експерт пояснив, що ворог намагається збільшити швидкість дронів. Перехоплювачі, які створюють зараз, розраховані на шахеди зі швидкістю до 500 км/год, а на 800 км/год, за його словами, потрібні інша побудова планера, інша аеродинаміка й інший час реакції, тож без автоматизації не обійтися.

Храпчинський вважає, що Україна дійде до створення тактичного ППО з крилатою ракетою вартістю не більше 50 тисяч доларів. Для цього потрібні тепловізійна або радіолокаційна головка наведення - китайської оптики буде недостатньо. Він закликав до об'єднання зусиль з Європою, де, за його словами, є якісні розробки головок наведення, та до трансферу технологій.

Експерт також вважає, що Україна може суттєво здешевити європейські технології, і припустив, що саме цього боїться Європа. За його словами, Росія купує реактивні двигуни в Китаї або в Ірану, а в Україні є "Мотор Січ" та "Івченко-Прогрес", двигуни яких встановлювалися на російські ракети Х-55.

Основною проблемою, на думку Храпчинського, буде масштабування. Серед державних рішень він навів модернізовану ракету "Корал" від "Укроборонпрому", яка вже має дві головки наведення, але потребує масштабування, що коштує дорожче.

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