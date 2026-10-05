Враг пытается ускорить реактивные "Шахеды", - эксперт

Два контура противодействия

По словам Храпчинского, первый контур ПВО - это решение, которое помогает защититься от угрозы уже сейчас. Таким решением стали дроны-перехватчики FPV-типа.

Второй контур - стратегическое решение, которое позволит противодействовать и последующим итерациям модернизации средств воздушного нападения.

Эксперт объяснил, что враг пытается увеличить скорость дронов. Создающие сейчас перехватчики рассчитаны на шахеды со скоростью до 500 км/ч, а на 800 км/ч, по его словам, нужны другое строение планера, другая аэродинамика и другое время реакции, поэтому без автоматизации не обойтись.

Храпчинский считает, что Украина придет к созданию тактического ПВО с крылатой ракетой стоимостью не более 50 тысяч долларов. Для этого нужна тепловизионная или радиолокационная головка наведения - китайской оптики будет недостаточно. Он призвал к объединению усилий с Европой, где, по его словам, есть качественные разработки головок наведения и трансфер технологий.

Эксперт также считает, что Украина может существенно удешевить европейские технологии и предположил, что именно этого боится Европа. По его словам, Россия покупает реактивные двигатели в Китае или Иране, а в Украине есть "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс", двигатели которых устанавливались на российские ракеты Х-55.

Основной проблемой, по мнению Храпчинского, будет масштабирование. Среди государственных решений он привел модернизированную ракету "Коралл" от "Укроборонпрома", которая уже имеет две головки наведения, но требует масштабирования, что стоит дороже.

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