Ворог накопичив ракети. Ігнат закликав реагувати на тривоги

Ігнат розповів деталі сьогоднішньої ракетної атаки на Україну, яка відбулася не вночі, а вдень.

За його словами, три балістичні ракети летіли із північного напрямку. Одну ракету вдалося перехопити, а дві влучили на Київщині.

Пізніше росіяни додали ракети "Онікс" по півдню. Вони не досягли цілей.

"Але загроза зберігається. Ворог накопичив певну кількість ракет. Треба бути ці дні максимально реагувати на сигнали тривоги, розуміти, що балістика це дуже швидко і небезпечно", - наголосив речник.

Ігнат також прокоментував ракетний удар по полігону на Київщині.

"Вже обговорюють, що там певні заходи проводилися. Я думаю, що правоохоронці та компетентні служби розберуться з цим питанням. У нас в ЗСУ вже давно заборонено проведення заходів, і публічних заходів, великі зібрання - бо це безпека. Україна у війні і дотримуватися тих вимог потрібно у будь-який час, чи вдень, чи вночі", - зазначив він.