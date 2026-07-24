Враг накопил ракеты. Игнат призвал реагировать на тревоги

Игнат рассказал детали сегодняшней ракетной атаки на Украину, которая произошла не ночью, а днем.

По его словам, три баллистических ракеты летели с северного направления. Одну ракету удалось перехватить, а две попали в Киевскую область.

Позже россияне добавили ракеты "Оникс" по югу. Они не достигли целей.

"Но угроза сохраняется. Враг накопил определенное количество ракет. Надо быть в эти дни максимально реагировать на сигналы тревоги, понимать, что баллистика это очень быстро и опасно", - подчеркнул спикер.

Игнат также прокомментировал ракетный удар по полигону в Киевской области.

"Уже обсуждают, что там определенные мероприятия проводились. Я думаю, что правоохранители и компетентные службы разберутся с этим вопросом. У нас в ВСУ уже давно запрещено проведение мероприятий, и публичных мероприятий, большие собрания - потому что это безопасность. Украина в войне и соблюдать эти требования нужно в любое время, днем или ночью", - отметил он.