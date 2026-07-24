Враг накопил ракеты. Игнат призвал реагировать на тревоги

Россия накопила определенное количество ракет. Сегодня и в ближайшие дни нужно максимально реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Как сообщает РБК-Украина, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
Игнат рассказал детали сегодняшней ракетной атаки на Украину, которая произошла не ночью, а днем.
По его словам, три баллистических ракеты летели с северного направления. Одну ракету удалось перехватить, а две попали в Киевскую область.
Позже россияне добавили ракеты "Оникс" по югу. Они не достигли целей.
"Но угроза сохраняется. Враг накопил определенное количество ракет. Надо быть в эти дни максимально реагировать на сигналы тревоги, понимать, что баллистика это очень быстро и опасно", - подчеркнул спикер.
Игнат также прокомментировал ракетный удар по полигону в Киевской области.
"Уже обсуждают, что там определенные мероприятия проводились. Я думаю, что правоохранители и компетентные службы разберутся с этим вопросом. У нас в ВСУ уже давно запрещено проведение мероприятий, и публичных мероприятий, большие собрания - потому что это безопасность. Украина в войне и соблюдать эти требования нужно в любое время, днем или ночью", - отметил он.
Напомним, сегодня днем, 24 июля, Россия нанесла баллистический удар по территории Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район.
В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли 10 человек. Пострадавших - около сотни.
Удар пришелся на территорию частного полигона, где в это время проходило публичное мероприятие.
Украинский совет оружейников отметил, что оккупанты попали в локацию, где находились представители украинской оборонной индустрии.
Из-за удара по полигону и проведения публичного мероприятия генпрокупатура возбудила два дела.