Ворог нагнітає. В ЗСУ вказали на потужний сигнал про підвищення ракетної небезпеки

РФ вдається до нагнітання ситуації в Чорному морі. Ворог вивів в акваторію на бойове чергування одразу три ракетоносії, що може свідчити про потужний сигнал підвищення ракетної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ситуація в Чорному морі ворогом нагнітається. І не думаю, що штучно. Тому що дійсно довготривалий час ракетоносії не перебували на бойовому чергуванні. Сьогодні ми зафіксували виведення одразу трьох", - сказала Гуменюк.

За її словами, йдеться про два підводних човни і фрегат "Адмірал Макаров".

"Спорядження їх разом може сягати 16 "Калібрів". Це дуже потужний сигнал про підвищення ракетної небезпеки на цьому напрямку. І "Калібри", нагадаю, це високоточна зброя, яку дуже часто ворог спрямовує на конкретні об'єкти, які обирає за свою ціль", - акцентувала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти давно вишукували варіації щодо ураження енергетичної, критичної та промислової інфраструктури, яка важлива для української економіки.

"Ну і звісно не залишається поза увагою припортова інфраструктура, яка також не дає спокою ворогу", - резюмувала речниця Сил оборони півдня.

В Чорному морі після паузи знову чергують ракетоносії

Нагадаємо, що після перерви сьогодні Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три ракетоносії. Зауважмо, що до таких дій ворог тривалий час не вдавався, оскільки йому заважав потужний шторм у морі.

Тож своєю чергою в Силах оборони Півдня України закликають оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Загроза атак на Новий рік

Нагадаємо, що минулого Нового року російські війська масовано атакували Україну з повітря. Тож не виключено повторення сценарію й цього року.

Зокрема, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що посилення обстрілів з боку окупаційних військ на різдвяно-новорічні свята можливе. Але зауважила, що не слід прив'язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор не залежно від дати на календарі.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що від ворога можна очікувати чого завгодно. Бо минулого року на Новий рік агресор запустив по території України рекордну кількість ракет. Цього разу РФ має в запасі близько 1000 ракет.

За даними ГУР МО, Росія накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, але українські військові вже зазначали, що цієї зими окупант все ж робитиме ставку на дрони-камікадзе.

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