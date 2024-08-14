Ворог концентрує основні зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

Протягом доби по території України ворог завдала п’ять ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 565 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази, за підтримки авіації, штурмували позиції підрозділів ЗСУ в районах Вовчанська та Сотницького Козачка. У Вовчанську ще тривають бої у двох локаціях.

"За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харкіському напрямку ліквідували та поранили понад сімдесят окупантів, знищили танк, п’ять бойових броньованих машин, артилерійську систему, 30 БпЛА, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, також було пошкоджено чотири артилерійські системи та шість автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Дев’ять разів ворог атакував позиції українців на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили вісім наступальних дій. Ситуація напружена, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського та Тернів. На цей час продовжуються два боєзіткнення.

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 24 рази штурмовими діями намагався витіснити захисників України з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сім боєзіткнень ще триває.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру і Андріївки. Чотири атаки відбито, триває бій.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 21 раз атакували позиції ЗСУ поблизу Нью-Йорку, Торецька та Північного, 18 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у трьох локаціях.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, тут, впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 55 разів. Найбільшу активність проявляв в районах Воздвиженки, Гродівки та Желанного. 40 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають.

"Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 250 військовослужбовців вбитими та пораненими, танк, РСЗВ, дві бойових броньованих машини та сім автомобілів - знищеними. Також українські захисники завдали суттєвих пошкоджень двом артилерійським системам, двом бойовим броньованим машинам та трьом автомобілям противника", - зазначили у Генштабі

На Курахівському напрямку на цей час доби захисники України відбивали п’ять ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки та Красногорівки. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор шість разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили чотири ворожих атаки, ще дві атаки триває.

На Оріхівському напрямку відбулося три безуспішні атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Сьогодні за ефективну бойову роботу Генштаб відзначив воїнів 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.