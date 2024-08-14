Враг концентрирует основные усилия на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение суток по территории Украины враг нанес пять ракетных ударов с применением пяти ракет, 42 авиаудара, сбросив при этом 47 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 565 дронов-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза при поддержке авиации штурмовали позиции подразделений ВСУ в районах Волчанска и Сотницкого Казачка. В Волчанске еще продолжаются бои в двух локациях.

"По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более семидесяти оккупантов, уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, артиллерийскую систему, 30 БпЛА, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники, также были повреждены четыре артиллерийские системы и шесть автомобилей", - говорится в сообщении.

Девять раз враг атаковал позиции украинцев на Купянском направлении . Вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестово подразделения Сил обороны отразили восемь наступательных действий. Ситуация напряжена, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского и Тернов. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 24 раза штурмовыми действиями пытался вытеснить защитников Украины с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменного, Спорного и Выемки. Семь боеприкосновений еще продолжается.

На Краматорском направлении украинские воины отражали пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Андреевки. Четыре атаки отбиты, идет бой.

На Торецком направлении , где оккупанты при поддержке авиации 21 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Нью-Йорка, Торецкого и Северного, 18 боеприкосновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в трех локациях.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, здесь на протяжении дня агрессор атаковал украинские подразделения 55 раз. Наибольшую активность проявлял в районах Воздвиженки, Гродовки и Желанного. 40 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боестолкновений продолжаются.

"Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, РСЗО, две боевых бронированных машины и семь автомобилей - уничтожены. Также украинские защитники нанесли существенные повреждения двум артиллерийским системам, двум боевым бронированным машинам и трем" в Генштабе

На Кураховском направлении в настоящее время защитники Украины отбили пять вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Бой у Красногоровки продолжается. Ситуация контролируемая.

На Времевском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре вражеских атаки, еще две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении произошло три безуспешных атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

В Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущен .

Сегодня за эффективную боевую работу Генштаб отметил воинов 67-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.