Ворог готується до оборони. Мер Маріуполя розповів, скільки окупантів у місті

Російські війська готують тимчасово окупований Маріуполь до оборони. У місті зараз перебуває понад 30 тисяч загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Вадима Бойченка.
За словами міського голови, місто наповнене не лише будівельниками з РФ, а й кадировцями, бурятами та мобілізованими.
Бойченко зазначив, що зараз відомо про три лінії оборони, які окупанти створюють на трьох напрямках – Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. При цьому він додав, що за лініями оборони ворог будує будинки.
"Під виглядом "відновлення" вони створюють фортифікаційні споруди, які під час настання ЗСУ самі ж підриватимуть і зніматимуть на відео для пропаганди", - розповів мер.
Крім того, за даними Бойченка, через Маріуполь росіяни продовжують перекидати колони зі зброєю та мобілізованими. Вони прямують у бік Донецька та Запоріжжя.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти зносять Маріуполь "під нуль" та хочуть завезти туди 50 тисяч росіян.
Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розпочали глобальну кампанію із примусової видачі російських паспортів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .