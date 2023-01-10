Враг готовится к обороне. Мэр Мариуполя рассказал, сколько оккупантов находится в городе

По словам городского головы, город наполнен не только строителями из РФ, но и кадыровцами, бурятами и мобилизованными.

Бойченко отметил, что сейчас известно о трех линиях обороны, которые оккупанты создают на трех направлениях - Запорожском, Мелитопольском и Донецком. При этом он добавил, что за линиями обороны враг строит дома.

"Под видом "восстановления" они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды", - рассказал мэр.

Кроме того, по данным Бойченко, через Мариуполь россияне продолжают перебрасывать колонны с оружием и мобилизованными. Они направляются в сторону Донецка и Запорожья.