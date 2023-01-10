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Враг готовится к обороне. Мэр Мариуполя рассказал, сколько оккупантов находится в городе

Фото: в Мариуполе российские войска готовят оборонные линии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска готовят временно оккупированный Мариуполь к обороне. В городе сейчас находится более 30 тысяч захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Вадима Бойченко.

По словам городского головы, город наполнен не только строителями из РФ, но и кадыровцами, бурятами и мобилизованными.

Бойченко отметил, что сейчас известно о трех линиях обороны, которые оккупанты создают на трех направлениях - Запорожском, Мелитопольском и Донецком. При этом он добавил, что за линиями обороны враг строит дома.

"Под видом "восстановления" они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды", - рассказал мэр.

Кроме того, по данным Бойченко, через Мариуполь россияне продолжают перебрасывать колонны с оружием и мобилизованными. Они направляются в сторону Донецка и Запорожья.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты сносят Мариуполь "под ноль" и хотят завезти туда 50 тысяч россиян.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики начали глобальную кампанию по принудительной выдаче российских паспортов.

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